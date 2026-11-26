На що Європа виділяє кошти

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Корпорація промислового розвитку Південної Африки (IDC) укладуть угоду про надання фінансування обсягом до 300 мільйонів євро (329 мільйонів доларів), пише Bloomberg.

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Ці кошти підуть на видобуток та переробку критично важливих мінералів у країнах Африки на південь від Сахари.

Офіційна церемонія підписання історичної угоди відбудеться вже цього четверга.

За умовами проєкту, південноафриканська корпорація отримуватиме фінансування від європейських партнерів і розподілятиме його між профільними підприємствами.

Гроші підуть не лише на прямий видобуток, але й на наступні етапи виробництва, зокрема:

переробку й очищення мінералів;

повторне використання сировини;

пошук альтернативних матеріалів;

та розвиток необхідної інфраструктури.

Чому це рішення ухвалили зараз

Головна мета Євросоюзу в такій угоді - створити стійкі та незалежні выд Китаю ланцюги постачання мінералів, які є фундаментом для глобального переходу до зеленої енергетики та цифрової економіки.

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Віцепрезидент ЄІБ Амбруаз Файоль пояснив, що партнерство має допомогти обом регіонам отримати надійніші джерела постачання стратегічних матеріалів.

Цей фінансовий механізм сприятиме економічному зростанню, створенню доданої вартості та підвищенню стійкості ланцюгів постачання як для Африки, так і для Європи– заявив Файоль.

Водночас фінансування надаватимуть проєктам, які відповідають вимогам європейського Акта про критично важливу сировину (Critical Raw Materials Act) та становлять інтерес для Євросоюзу.

Зауважте! За оцінкою, в Південній Африці ЄС можуть цікавити насамперед такі корисні копалини, як мідь, марганець, метали платинової групи, рідкісноземельні елементи та графіт.

Нагадаємо, Європейський Союз уже шукає способи зменшити залежність від Китаю у постачанні критично важливої сировини. Зокрема, 9 жовтня ЄС оголосив про запуск 46 стратегічних проєктів із видобутку та переробки критичних мінералів. До 2030 року прагне самостійно забезпечувати 10% потреб у такій сировині завдяки видобутку, переробляти 40% і повторно використовувати 25%.