На заводе работали 3500 человек: из-за атаки России в Житомире остановился немецкий завод

Ночью враг нанес массированный удар по Житомиру. В результате атаки было повреждено одно из важных для экономики региона предприятий.

Речь идет о немецком заводе Kromberg & Schubert, производящем электрические бортовые кабельные системы для автомобилей. Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.

Что известно об ударе по Kromberg & Schubert в Житомире?

В результате атаки на предприятие Kromberg & Schubert в Житомире значительным разрушениям подверглись производственные мощности и инфраструктура завода.

В связи с этим предприятие вынуждено приостановить работу на неопределенный срок.

Возможные сроки возобновления деятельности станут понятны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ,

– говорится в заявлении компании.

Отметим, что "Кромберг энд Шуберт Житомир" – это гражданское производственное предприятие со 100% немецкими инвестициями, которое уже 11 лет работает в Житомирской области и обеспечивает рабочими местами около 3500 человек.

В результате атаки никто из работников не пострадал.

Последствия удара по заводу / Фото ОВА

Напомним, что в результате ночной атаки на Житомирскую область пострадали три человека – одного госпитализировали с ожогами, у еще 2 – острая стрессовая реакция.

Возникли пожары на объекте гражданской инфраструктуры и на одном из частных предприятий. Также зафиксированы попадания в частный жилой дом: обломки упали на жилые и хозяйственные постройки, произошло возгорание.