Где купить лекарства во время блэкаута в Киеве: список круглосуточных аптек

Из-за российских обстрелов и зимней непогоды в Киеве возникла сложная ситуация со светом. На случай длительного отсутствия электроснабжения определен перечень дежурных аптечных пунктов.

Где купить лекарства в случае блэкаута в Киеве?

Они обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян круглосуточно. Детали сообщили в пятницу, 16 января, в Департаменте здравоохранения КГГА, передает 24 Канал.

Речь идет о 6 аптеках Коммунального предприятия "Фармация". Однако сейчас они работают в штатном режиме по собственным графикам.

Пункты расположены непосредственно в корпусах медучреждений в разных районах столицы – на левом и правом берегах. Благодаря этому даже в случае полного обесточивания Киева пациенты и жители смогут приобрести жизненно необходимые лекарства.

Обратите внимание! В департаменте советуют иметь наличные, поскольку во время обесточивания банковские терминалы могут работать с перебоями.

Адреса аптек на правом берегу:

Оболонский район – Киевская городская детская клиническая больница №1 – Аптечный пункт №3 (аптека №74), ул. Богатырская, 30, корпус 1.

– Киевская городская детская клиническая больница №1 – Аптечный пункт №3 (аптека №74), ул. Богатырская, 30, корпус 1. Соломенский район – Киевская городская клиническая больница №6 (Медгородок) – Аптечный пункт №4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

– Киевская городская клиническая больница №6 (Медгородок) – Аптечный пункт №4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3. Печерский район – Киевская городская клиническая больница №12 – Аптечный пункт №1 (аптека №125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.

– Киевская городская клиническая больница №12 – Аптечный пункт №1 (аптека №125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А. Шевченковский район – НДСБ "Охматдет" – Аптека №52, ул. Вячеслава Черновола, 28/1.

Адреса аптек на левом берегу:

Дарницкий район – Киевская городская клиническая больница №1 (корпус 1) – Аптечный пункт №1 (аптека №69), Харьковское шоссе, 121.

– Киевская городская клиническая больница №1 (корпус 1) – Аптечный пункт №1 (аптека №69), Харьковское шоссе, 121. Деснянский район – Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи – Аптечный пункт №3 (аптека №119), ул. Кубанской Украины, 10.

Что сейчас происходит в Киеве?

К слову, для ликвидации последствий вражеских обстрелов энергетических объектов Киева по поручению Владимира Зеленского создан круглосуточный штаб. Его задача – оперативно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в столице.

Эксклюзивно для 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что из-за риска оттаивания систем отопления есть угроза гуманитарной катастрофы. Однако о продовольственном кризисе, ажиотажном спросе или дефиците пищевых продуктов пока речь не идет.

К слову, правительство координирует усилия с ритейл-сетями, а ситуация с обеспечением людей продуктами под контролем. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила министру экономики Алексею Соболеву держать вопрос на личном контроле и реагировать на запросы сетей.