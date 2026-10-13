Исторический удар по России: ЕС ввел крупнейший пакет санкций против ВПК

Экономика страны-агрессора получает очередной сокрушительный удар со стороны международных партнеров. На этот раз ограничения наносят удар по самому сердцу вражеской военной машины, перекрывая доступ к ресурсам для ключевых производств.

Кого затронут новые ограничения ЕС

12 октября Европейский Союз официально утвердил самый масштабный пакет санкций против России с начала полномасштабной войны. Под жесткий удар попали около 1600 физических и юридических лиц, которые напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс, о чем сообщает Офис Президента.

Речь идет о блокировке активов и запрете на сотрудничество для 826 компаний и 743 руководителей. Это предприятия, производящие баллистические ракеты, электронику, средства связи и радионавигации для оккупационной армии.

Как это повлияет на ход войны и ресурсы врага

Последовательное усиление давления призвано сделать производство оружия для России критически дорогостоящим и медленным. "Мы значительно затрудняем для России производство оружия, которое она использует для убийства украинцев", – подчеркнула Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Обратите внимание! Помимо оборонной отрасли, европейские чиновники ввели санкции в отношении 77 лиц, причастных к организации незаконных "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных украинских территориях. Важно, что эти шаги полностью синхронизированы с украинскими санкционными списками, что лишает агрессора возможности маневрировать.

Напомним, что накануне Украина также нанесла мощный юридический удар по врагу. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении 70 ключевых инженеров и руководителей заводов, которые собирают ракеты "Искандер" и "Циркон".

Тогда же под украинские ограничения попала теневая банковская сеть A7 и ряд криптобирж, через которые россияне пытались обходить глобальные финансовые барьеры. Синхронизация этих списков с ЕС и США означает, что оккупантам становится все труднее укрыться от финансовой изоляции.