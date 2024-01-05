В 2023 году Украина в наибольших объемах экспортировала за границу кукурузу

В прошлом году в Украине существенно выросли объемы экспорта – почти на 112 тонн больше экспортируемой продукции, чем в 2022 году. Самым массовым по объему украинским экспортным товаром стала кукуруза.

Объемы растут, стоимость нет

Несмотря на рост физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров снизилась на 18,7%, составив $35,8 миллиарда. Так что даже кукуруза, экспорт которой вырос на 5%, в денежном выражении принесла на 16,8% меньше, чем годом ранее.

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За словами министерки экономики Украины Юлии Свириденко, поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие.

Юлия Свириденко Министерство экономики Украины Проблема не только падение цены в мире. Среднеарифметическая цена украинской кукурузы — 188 долларов, была существенно меньше, чем среднеарифметическая мировая цена — 227 долларов. 39 долларов разницы это и дисконт из-за проблем в логистике и переток прибыли в соседние государства — Польшу и Румынию, откуда перепродается большая часть наших зерновых.

Как Украина экспортирует продукцию

Она добавила, что основой украинского экспорта сейчас логистика. Следовательно, вырос экспорт морским транспортом. В декабре по сравнению с ноябрем этот показатель увеличился на треть и составил 7 миллионов 340 тысяч тонн грузов.

Экспорт из Украины автомобильным транспортом продолжает уменьшаться, главной причиной чего является блокировка границ Польшей. В декабре этот показатель снизился на 18,3% по сравнению с ноябрем, но общие потери за год составили всего 0,7%. Чтобы решить эту проблему, продолжаются переговоры на разных уровнях.

Как было с импортом

! Украина значительно увеличила экспорт с помощью контейнерных перевозок: рост составил 86% железнодорожным транспортом и 36% автомобильным. Это самый эффективный способ перевозки товаров с высокой добавленной стоимостью.

В отличие от экспорта, импорт в 2023 году показал рост. В 2023 году Украина импортировала товаров на сумму 62,2 млрд долларов. Среди наиболее импортируемых товаров:

топливо - 7,8 миллиарда долларов;

"разное" (то, что не афишируется) - 3,7 миллиарда долларов;

лекарственные средства – 1,7 миллиарда долларов;

беспилотные летательные аппараты – 681 миллион;

Также были импортированы автомобили и товары для сельского хозяйства, такие как удобрения и средства защиты растений.