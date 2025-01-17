Только одна компания: кто имеет право поставлять газ в Приднестровье

В министерстве энергетики Молдовы объяснили, кто имеет право поставлять газ в непризнанное Приднестровье. Ведомство указало, что только одна компания может осуществлять поставки топлива в регион.

Кто может поставлять газ в Приднестровье

Газ в Приднестровский регион может поставлять только компания "Молдовагаз", а ее партнером в этих поставках может быть SA Energocom, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Сейчас только АО "Молдовагаз" может поставлять природный газ в Приднестровский регион Республики Молдова на основании контракта о поставках природного газа, заключенного с САП "Газпром",

– утверждают в министерстве энергетики Молдовы.

Такие поставки могут осуществляться через Трансбалканский коридор через Украину. Возможность этих поставок была подтверждена в конце прошлого года.

"Молдовагаз" ищет новые маршруты для газа

31 декабря компании "Молдовагаз" и SA Energocom провели тестовую закупку газа в Болгарии через платформу Balkan Gas Hub.

Тогда было приобретено 240 мегаватт-часов газа, который транспортировали Трансбалканским коридором через Болгарию, Румынию и Украину в Молдову, на точку соединения Кэушень. Таким образом подтвердили функциональность этого маршрута, включая возможность поставки газа на Левобережье.

Интересно! В министерстве энергетики Молдовы воздержались от конкретных комментариев относительно планов Natural Gaz поставлять газ в Приднестровье, отметив, что этот вопрос сейчас изучает Служба безопасности страны.