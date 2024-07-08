Кому из пенсионеров не надо проходить идентификацию
Источник:Минсоцполитики
Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в июле. Только так они могут сохранить свои пенсионные выплаты.
Кто может не проходить идентификацию
Идентификацию должны проходить все пенсионеры. Это обязательная процедура, которая гарантирует своевременное и корректное начисление выплат.
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Ранее большинство пенсионеров даже не осознавало, что проходит идентификацию. Ведь эта процедура происходила незаметно. Например, через почтальона или в банке, при получении новой пластиковой карты.
Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,
– уточняют в ПФУ.
Сейчас идентификацию должны снова проходить все. Осуществляется процедура каждые 6 месяцев.
Где можно пройти идентификацию
Для прохождения идентификации есть несколько методов. Пенсионер может выбрать любой удобный способ:
- пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;
- в личном кабинете вебпортала ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.
Какие документы для этого нужно иметь:
- удостоверение личности;
- пенсионное удостоверение;
- платежная карта, куда поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").