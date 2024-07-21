Растаможка автомобилей: кто имеет право на льготы в 2024 году

В Украине есть множество людей, которые хотят купить себе автомобиль заграницей, но для этого нужно его растаможить. Для этого надо сделать несколько шагов.

Кто имеет льготы на растаможку авто 2024

Еще 1 июля 2022 года власти отменили положение об отмене растаможки. Поэтому сейчас не существует освобождения от НДС, акцизного налога и пошлины.

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Однако автомобили, которые ввозят в Украину на нужды военных, все же можно реализовать со льготой на растаможку. Это касается транспортных средств, которые завозятся по обращению от военнослужащих или конкретной части. Другие граждане должны платить обычные налоги

Как растаможить авто

Процедура самостоятельного растаможивания предусматривает несколько шагов: