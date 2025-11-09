Этим пользуются не все: кто может вообще не платить за коммуналку

Во время действия военного положения большинство украинцев должны платить коммунальные услуги в обычном порядке. В то же время государство предусмотрело исключения для определенных категорий граждан. Для них возможно временное приостановление или отсрочка начислений.

Кто имеет право не платить за коммуналку?

Несмотря на то, что большинство украинцев обязаны платить коммунальные услуги даже во время войны, для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Право не платить за коммуналку имеют владельцы жилья, которое было разрушено или повреждено из-за боевых действий.

Также частичное или полное освобождение от уплаты предусмотрено:

Для определенных пенсионеров, которые ранее работали в сельской местности: в школах, больницах или библиотеках. Они могут оформить льготу, подав в Пенсионный фонд справку с места работы.

Кроме того, не платить горячую воду могут украинцы, которые более месяца не проживали по месту регистрации. Но при условии документального подтверждения (справка ВПЛ, военный билет или документ о пересечении границы).

Могут ли освободить военного от уплаты коммуналки?

Как отметили в Пенсионном фонде, особые преимущества имеют и военнослужащие. Участники боевых действий получают 75% скидку на оплату газа, электроэнергии, отопления и топлива.

Важно! Те военнослужащие, кто имеют инвалидность из-за войны, полностью освобождаются от коммунальных начислений.

Впрочем, льгота на оплату коммунальных услуг не начисляется автоматически после получения статуса УБД. Чтобы воспользоваться ею, нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и оформить соответствующее заявление.

Действует ли сейчас субсидия на коммуналку в Украине?