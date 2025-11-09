Цим користуються не всі: хто може взагалі не сплачувати за комуналку

Під час дії воєнного стану більшість українців мають сплачувати комунальні послуги у звичному порядку. Водночас держава передбачила винятки ля певних категорій громадян. Для них можливе тимчасове призупинення або відтермінування нарахувань.

Хто має право не платити за комуналку?

Попри те, що більшість українців зобов’язані сплачувати комунальні послуги навіть під час війни, для окремих категорій громадян передбачені винятки, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Право не платити за комуналку мають власники житла, яке було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії.

Також часткове або повне звільнення від сплати передбачене:

Для певних пенсіонерів, які раніше працювали у сільській місцевості: у школах, лікарнях чи бібліотеках. Вони можуть оформити пільгу, подавши до Пенсійного фонду довідку з місця роботи.

Крім того, не сплачувати гарячу воду можуть українці, які понад місяць не проживали за місцем реєстрації. Але за умови документального підтвердження (довідка ВПО, військовий квиток чи документ про перетин кордону).

Чи можуть звільнити військового від сплати комуналки?

Як зауважили у Пенсійному фонді, особливі переваги мають і військовослужбовці. Учасники бойових дій отримують 75% знижку на оплату газу, електроенергії, опалення та палива.

Важливо! Ті військовослужбовці, хто мають інвалідність через війну, повністю звільняються від комунальних нарахувань.

Втім, пільга на оплату комунальних послуг не нараховується автоматично після отримання статусу УБД. Щоб скористатися нею, потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду та оформити відповідну заяву.

