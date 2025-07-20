Льгота, о которых многие не знают: почему некоторые пенсионеры почти не платят за коммуналку

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг. При условии наличия определенной профессиональной специализации, государство может предоставить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Какие пенсионеры могут получить льготы на коммунальные услуги и твердое топливо?

Кроме скидок на оплату коммуналки, некоторые пенсионеры имеют право на льготы для приобретения твердого печного топлива и сжиженного газа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Однако льгота предоставляется, если средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает 3 760 гривен. Также она доступна тем пенсионерам, которые проживают в сельской местности и ранее работали по таким профессиям, как:

педагог;

медицинский работник;

фармацевт;

специалист по защите растений;

библиотекарь;

работник музея или учреждения культуры или образования государственной или коммунальной формы собственности.