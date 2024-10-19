Как вы можете увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен
Источник:ПФУ
Украинские пенсионеры могут получить специальные надбавки к пенсии. В частности, и помощь из-за ухудшенного состояния здоровья.
Кому предоставляется такая доплата к пенсии
Указанную надбавку могут получить пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе. Эта доплата предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решением правительства.
Читайте также Каким будет курс доллара в ближайший год: прогноз украинского бизнеса
Обратите внимание! Такая доплата рассчитывается как 40% от определенного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас она составляет 944 гривны.
Чтобы получить эту доплату пенсионер должен:
- получать пенсию по возрасту;
- быть старше 80 лет;
- проживать в одиночестве;
- нуждаться в уходе от посторонних лиц.
Как получить такую доплату
Для того, чтобы получить доплату из-за ухудшенного состояния здоровья лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ и подать специальное заявление. Также заявителю нужно приложить определенные документы:
- удостоверение личности (паспорт);
- выписка из ПФУ которая подтверждает, что лицо еще не имеет надбавки за уход;
- РНОКПП;
- документ, который подтверждает ухудшенное состояние здоровья – медицинская справка.