Как вы можете увеличить свою пенсию почти на 1000 гривен

Украинские пенсионеры могут получить специальные надбавки к пенсии. В частности, и помощь из-за ухудшенного состояния здоровья.

Кому предоставляется такая доплата к пенсии

Указанную надбавку могут получить пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе. Эта доплата предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решением правительства.

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Обратите внимание! Такая доплата рассчитывается как 40% от определенного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас она составляет 944 гривны.

Чтобы получить эту доплату пенсионер должен:

получать пенсию по возрасту;

быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе от посторонних лиц.

Как получить такую доплату

Для того, чтобы получить доплату из-за ухудшенного состояния здоровья лицо должно самостоятельно обратиться в ПФУ и подать специальное заявление. Также заявителю нужно приложить определенные документы: