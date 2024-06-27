Доплаты получат не все - у кого из пенсионеров пенсия в июле не изменится

С достижением определенного возраста пенсионеры имеют право на надбавки к своим выплатам. Впрочем, есть те, кого это право не касается, ведь их выплаты выше установленного законом порога.

Назначение надбавок по возрасту

По информации ПФУ, пенсионерам, чьи пенсионные выплаты превышают 10 340 гривен, надбавки по возрасту не начисляются. Вследствие этого дополнительные средства не поступают на их счета после достижения определенного возраста.

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Надбавки по возрасту начисляются автоматически на основе данных, хранящихся в базе ПФУ, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Законодательство предусматривает ежемесячные дополнительные выплаты к пенсии по достижении определенного возраста:

в 70 лет – 300 гривен;

в 75 лет – 456 гривен;

в 80 лет – 570 гривен.

Эти доплаты не суммируются, а заменяются на большие при достижении соответствующего возраста.

Какие выплаты можно получить взамен

После 80 лет пенсионеры могут получать дополнительную финансовую поддержку от государства, если имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в помощи в повседневной жизни.

Для получения этих выплат необходимо подать медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также доказательства необходимости постоянной внешней помощи.

Сейчас размер этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что равняется 944 гривнам. Для получения надбавки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Почему пенсию могут отменить

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии.

О чем нужно сообщить ПФУ: