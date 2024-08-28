У части пенсионеров сентябрьские выплаты вырастут почти на 600 гривен

Выплаты пенсионеров могут расти по разным причинам. В частности, благодаря индексации, перерасчетам и специальным надбавкам.

Кому ждать увеличения пенсий

В сентябре вырастут выплаты пенсионеров старше 70 лет. Повышение произойдет из-за начисления надбавок по возрасту.

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Размер этой доплаты сейчас такой:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку по возрасту в размере 300 гривен;

могут получить надбавку по возрасту в размере 300 гривен; лица от 75 до 79 лет включительно имеют доплату уже 456 гривен;

имеют доплату уже 456 гривен; граждане в возрасте от 80 лет получают надбавку 570 гривен.

Заметьте! Надбавка по возрасту не суммируется, она только растет. Например, в 77 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 300+456.

Такая надбавка начисляется пенсионерам автоматически. То есть обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Обратите внимание! Возрастная доплата предоставляется только тем пенсионерам, которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату меньше чем 10 340,35 гривны.