Не зарплатой единой: какие пенсии получают руководители ПФУ сейчас
30 октября 2024, 15:32Читати новину українською
Источник:ПФУ
Большинство пенсионеров получают пенсию менее 4 тысяч гривен. В то же время руководители областных управлений имеют гораздо большие пенсионные выплаты.
Какие пенсии предоставляют руководству ПФУ сейчас
Данные ПФУ свидетельствуют, что по состоянию на 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5 85186 гривен. Выплаты более 10 тысяч гривен имеют лишь 12,7% пенсионеров.
Читайте также После реформы МСЭК: что будет с выплатами по инвалидности в Украине
Именно к указанной категории относится большинство руководителей ГУ ПФУ. Речь идет о таких начальниках:
- Елена Корчака – начальник ГУ ПФУ в Винницкой области получает пенсию 9 496 гривен, также она имеет зарплату – 63 700 гривен;
- Юрий Козак – Днепропетровская область – пенсия 12 624 гривны, зарплата – 71 751 гривны;
- Наталья Рад – Донецкая область – пенсия 15 704 гривны, зарплата – 64 594 гривны;
- Иван Заинчковский – Житомирская область – пенсия 15 063 гривны, зарплата – 62 015 гривны;
- Владимир Тараторин – Полтавская область – пенсия 10 105 гривны, зарплата – 58 882 гривны;
- Игорь Москалик – Тернопольская область – пенсия 12 737 гривны, зарплата – 59 620 гривны;
- Галина Недзельская – Львовская область – пенсия 10 998 гривны, зарплата – 66 026 гривны;
- Михаил Романив – Черновицкая область – пенсия 16 645 гривен, зарплата – 99 748 гривны;
- Василий Фатхутдинов – Киевская область – пенсия 20 930 гривны, зарплата – 65 272 гривны;
- Анастасия Пентек – Закарпатская область – пенсия 14 574 гривны, зарплата – 61 434 гривны.
Обратите внимание! Информация о доходах зафиксирована в декларациях указанных лиц. Пенсионные выплаты других руководителей не указаны, потому что они еще не вышли на пенсию.