Некоторые украинцы имеют право на получение 10 месячных пенсий
24 июля 2024, 15:28Читати новину українською
Источник:ПФУ
Работники учреждений здравоохранения имеют право на выплату денежной помощи, эквивалентную десяти месячным пенсиям. Такая помощь одноразовая, и предоставляется при определенных условиях.
Кто имеет право на 10 пенсий сразу
Право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий определено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Право на эту выплату имеют те, кто:
- не получали другую пенсию до выхода на пенсию по возрасту;
- на день достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях;
- имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.
Если все указанные условия соблюдены, при назначении пенсии по возрасту работники учреждений здравоохранения получают единовременную денежную помощь.Обратите внимание! В страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.