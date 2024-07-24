Некоторые украинцы имеют право на получение 10 месячных пенсий

Работники учреждений здравоохранения имеют право на выплату денежной помощи, эквивалентную десяти месячным пенсиям. Такая помощь одноразовая, и предоставляется при определенных условиях.

Кто имеет право на 10 пенсий сразу

Право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий определено в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Право на эту выплату имеют те, кто:

не получали другую пенсию до выхода на пенсию по возрасту;

на день достижения пенсионного возраста работали в государственных или коммунальных учреждениях;

имеют страховой стаж: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

Если все указанные условия соблюдены, при назначении пенсии по возрасту работники учреждений здравоохранения получают единовременную денежную помощь.

В страховой стаж, который определяет право на эту помощь, засчитываются периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях на должностях, предусмотренных соответствующим постановлением Кабмина.