Хто має право на 10 пенсій одразу
Право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій визначене в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Право на цю виплату мають ті, хто:
- не отримували іншу пенсію до виходу на пенсію за віком;
- на день досягнення пенсійного віку працювали в державних або комунальних установах;
- мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років.
Якщо всі зазначені умови дотримано, під час призначення пенсії за віком працівники закладів охорони здоров'я отримують одноразову грошову допомогу.