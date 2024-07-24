Хто має право на 10 пенсій одразу

Право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій визначене в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Право на цю виплату мають ті, хто:

не отримували іншу пенсію до виходу на пенсію за віком;

на день досягнення пенсійного віку працювали в державних або комунальних установах;

мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років.

Якщо всі зазначені умови дотримано, під час призначення пенсії за віком працівники закладів охорони здоров'я отримують одноразову грошову допомогу.

Зауважте! До страхового стажу, який визначає право на цю допомогу, зараховуються періоди роботи в державних та комунальних установах на посадах, передбачених відповідною постановою Кабміну.