Как выйти на пенсию раньше в Украине: кто имеет право и в каком возрасте

Согласно законодательству, отдельные группы лиц имеют право выйти на пенсию раньше, если они имеют необходимый трудовой стаж или выполняют определенные виды работ. Это право регулируется специальными правовыми актами.

Кто может уйти на пенсию досрочно

Право на досрочную пенсию имеют работники, которые работают полный рабочий день в условиях, что являются особо вредными и тяжелыми, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Главред".

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Кто может выйти на пенсию раньше:

Мужчины могут выйти на пенсию после 50 лет, имея минимум 20 лет трудового стажа, из которых не менее 10 лет должны быть проведены во вредных условиях.

могут выйти на пенсию после 50 лет, имея минимум 20 лет трудового стажа, из которых не менее 10 лет должны быть проведены во вредных условиях. Женщины могут выйти на пенсию после 45 лет при минимум 15 годах трудового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев должны быть в таких условиях.

Также существуют льготы для лиц с инвалидностью, включая тех, кто имеет полную или частичную потерю зрения. В таком случае:

Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет при страховом стаже от 15 лет.

могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет при страховом стаже от 15 лет. Женщины могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет при страховом стаже от 10 лет.

Государство предусматривает специальные условия для отдельных категорий граждан с учетом специфики их труда или состояния здоровья.

Кто еще может претендовать на досрочную пенсию в Украине