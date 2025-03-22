Как выйти на пенсию раньше в Украине: кто имеет право и в каком возрасте
- Досрочно на пенсию могут выйти работники вредных условий, многодетные матери, военнослужащие, государственные служащие и люди с инвалидностью.
- Мужчины могут выйти на пенсию после 50 лет, женщины - после 45, при определенных условиях и трудовом стаже.
Согласно законодательству, отдельные группы лиц имеют право выйти на пенсию раньше, если они имеют необходимый трудовой стаж или выполняют определенные виды работ. Это право регулируется специальными правовыми актами.
Кто может уйти на пенсию досрочно
Право на досрочную пенсию имеют работники, которые работают полный рабочий день в условиях, что являются особо вредными и тяжелыми, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Главред".
Читайте также Как подготовиться к ограничениям на карточные переводы с 1 июня
Кто может выйти на пенсию раньше:
- Мужчины могут выйти на пенсию после 50 лет, имея минимум 20 лет трудового стажа, из которых не менее 10 лет должны быть проведены во вредных условиях.
- Женщины могут выйти на пенсию после 45 лет при минимум 15 годах трудового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев должны быть в таких условиях.
Также существуют льготы для лиц с инвалидностью, включая тех, кто имеет полную или частичную потерю зрения. В таком случае:
- Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет при страховом стаже от 15 лет.
- Женщины могут выйти на пенсию в возрасте 40 лет при страховом стаже от 10 лет.
Государство предусматривает специальные условия для отдельных категорий граждан с учетом специфики их труда или состояния здоровья.
Кто еще может претендовать на досрочную пенсию в Украине
Многодетные матери. Женщины, которые воспитывают не менее пяти детей и обеспечивают их уход до достижения возраста 6 лет, могут выйти на досрочную пенсию при наличии трудового стажа не менее 15 лет и достижения возраста 50 лет. Это также касается матерей, которые воспитали детей с инвалидностью.
Военнослужащие. Те, кто воевал и кто получил ранение или инвалидность во время службы, имеют право на досрочную пенсию. Женщины могут выйти на пенсию при наличии 20 лет стажа и достижения 50 лет, а мужчины – с 25 годами стажа и в возрасте 55 лет.
Государственные служащие. Прокуроры, судьи, депутаты и работники системы здравоохранения имеют право на пенсию за выслугу лет. Это возможно при наличии стажа не менее 25 лет, независимо от возраста.
Работники, потерявшие работу. Лица, которые потеряли работу из-за реорганизации, сокращения штата или ликвидации предприятия, могут также претендовать на досрочную пенсию, если они работали в организациях, которые предусматривают такие права, и при прекращении трудовых отношений с этой организацией.