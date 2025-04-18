Платить за газ придется на 1 000 больше: кому придет новая платежка

С мая 2025 года жители некоторых многоквартирных домов в Украине начнут получать дополнительную квитанцию. Речь идет об оплате за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Какими будут новые платежки за газ

Стоимость этой услуги рассчитывается индивидуально – в зависимости от длины труб, количества стыков, вентилей и специфики населенного пункта, передает 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

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Иногда стоимость этой услуги может достигать 1 000 гривен. В домах, где газовая инфраструктура эксплуатируется более 25 лет, за ее обслуживание будут платить один раз в три года, а в более новых домах – раз в пять лет.

Тариф на сам газ при этом не меняется и остается на уровне 7,96 гривны за кубометр благодаря мораторию на повышение цен в период военного положения.

Вырастут ли тарифы на газ

В правительстве неоднократно подчеркивали, что тарифы на газ для населения останутся фиксированными как минимум до завершения военного положения и еще полгода после этого.

Заметьте! Поставки по режиму ПСО для предприятий теплокоммунэнерго также будут сохранены до конца октября 2025 года.