Кто из украинцев получит самые большие выплаты ко Дню Независимости
- Ветераны и пострадавшие от войны в Украине получат денежную помощь ко Дню Независимости 2025 года, с наибольшими выплатами для лиц с особыми заслугами перед Родиной в размере 3 100 гривен.
- Выплаты должны состояться до 24 августа 2025 года, согласно информации от правительства Украины.
Ко Дню Независимости в Украине в 2025 году предусмотрены определенные выплаты. Их будут предоставлять ветеранам и пострадавшим от войны.
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году
Денежную помощь должны выплатить до 24 августа текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
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Самые большие денежные выплаты получат лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Им предусматривается 3 100 гривен помощи.
Далее в списке идут люди, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние. То есть те лица, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группа инвалидности – 3 100 гривен;
- II группы инвалидности – 2 900 гривен;
- III группы инвалидности – 2 700 гривен.
Кто еще может получить выплаты
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей получат до Дню независимости 1 000 гривен.
Несколько меньше предоставят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, защитникам и защитницам Украины, а также вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований). Речь идет о сумме в размере 650 гривен.
Важно! Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен.