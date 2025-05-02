Кто из украинцев получит самые большие выплаты ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости в Украине в 2025 году предусмотрены определенные выплаты. Их будут предоставлять ветеранам и пострадавшим от войны.

Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году

Денежную помощь должны выплатить до 24 августа текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Читайте также Кто может рассчитывать на компенсации до 120 000 гривен

Самые большие денежные выплаты получат лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Им предусматривается 3 100 гривен помощи.

Далее в списке идут люди, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние. То есть те лица, которым на момент заключения не исполнилось 14 лет, а также узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа инвалидности – 3 100 гривен;

II группы инвалидности – 2 900 гривен;

III группы инвалидности – 2 700 гривен.

Кто еще может получить выплаты

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей получат до Дню независимости 1 000 гривен.

Несколько меньше предоставят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, защитникам и защитницам Украины, а также вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований). Речь идет о сумме в размере 650 гривен.

Важно! Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен.