Некоторые украинцы могут не получить пенсию за июнь: в чем причина

Некоторые пенсионеры обязаны регулярно проходить идентификацию, иначе им приостановят пенсии. По нормам, эту процедуру необходимо выполнять каждые шесть месяцев.

Категории пенсионеров, которым нужна идентификация

Обязанность прохождения идентификации касается пенсионеров, которые имеют статус переселенца.

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Это важно для тех, кто был официально признан внутренне перемещенным лицом до 24 февраля 2022 года.

Согласно решению Кабмина "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до указанной даты и получают пенсионные выплаты через АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года.

Если не пройти идентификацию, пенсионеру приостановят выплаты.

Как пройти идентификацию

Идентификацию можно пройти несколькими методами, включая дистанционные и зарубежные варианты:

в отделении Пенсионного Фонда Украины;

в офисах АО "Ощадбанк";

с помощью видеоконференции;

в дипломатических учреждениях Украины за рубежом;

через личный кабинет на веб-портале Пенсионного Фонда.

Как проходит идентификация в 2024 году

Даже если пенсионер не успел пройти идентификацию вовремя, он может сделать это в любое время.

Нынешняя идентификация завершилась 31 марта, и ее успешно прошли 224,8 тысячи пенсионеров. Большинство, а именно 161,6 тысячи человек, выполнили процедуру в отделениях Пенсионного фонда.

Другие воспользовались следующими методами: