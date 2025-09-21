В Украине сейчас действуют исключения из правила обязательной поверки счетчиков. Кто именно может не проходить эту процедуру и при каких условиях ее можно избежать, читайте далее.

Кому можно избежать поверки счетчика?

Перед стартом отопительного сезона вопрос поверки счетчиков становится особенно актуальным, ведь от этого зависит правильность начислений за тепло, газ и воду, напоминает 24 Канал. В то же время в 2025 году для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.

Как отмечают в Минэкономики, жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий освобождаются от обязательной поверки на время военного положения. После его завершения установлены конкретные сроки: жители оккупированных территорий должны пройти проверку счетчиков.

Кто должен осуществлять поверку и сколько она стоит?

Для остальных потребителей правило остается в силе: счетчики необходимо проверять в среднем раз в четыре года. Процедуру можно заказать в любой сертифицированной организации, а ее стоимость зависит от региона и типа прибора: от 350 до более 1 000 гривен.

У "Газсети" также напоминают, что результаты поверки оформляются официальными документами: актом с указанием показаний и данных счетчика, а также свидетельством о соответствии с датой следующей проверки.

Важно! Все эти документы обязательно нужно передать вашему поставщику коммунальных услуг.

Что известно о поверке счетчиков в Украине: коротко о главном