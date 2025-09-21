В Україні зараз діють винятки з правила обов’язкової повірки лічильників. Хто саме може не проходити цю процедуру і за яких умов її можна уникнути, читайте далі.

Кому можна уникнути повірки лічильника?

Перед стартом опалювального сезону питання повірки лічильників стає особливо актуальним, адже від цього залежить правильність нарахувань за тепло, газ та воду, нагадує 24 Канал. Водночас у 2025 році для окремих категорій громадян передбачені винятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Пільги за комуналку доведеться повернути: кого це торкнеться

Як зазначають у Мінекономіки, мешканці тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій звільняються від обов’язкової повірки на час воєнного стану. Після його завершення встановлені конкретні строки: жителі окупованих територій повинні пройти перевірку лічильників.

Хто повинен здійснювати повірку та скільки вона коштує?

Для решти споживачів правило залишається чинним: лічильники необхідно перевіряти в середньому раз на чотири роки. Процедуру можна замовити у будь-якій сертифікованій організації, а її вартість залежить від регіону та типу приладу: від 350 до понад 1 000 гривень.

У "Газмережі" також нагадують, що результати повірки оформлюються офіційними документами: актом із зазначенням показань та даних лічильника, а також свідоцтвом про відповідність із датою наступної перевірки.

Важливо! Усі ці документи обов’язково потрібно передати вашому постачальнику комунальних послуг.

Що відомо про повірку лічильників в Україні: коротко про головне