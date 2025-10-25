25 октября, 09:03
Ни копейки за коммуналку: кого из пенсионеров государство освободило от уплаты: кто из пенсионеров освободило от уплаты
Основні тези
- Пенсионеры, которые ранее работали в бюджетной сфере в селах, освобождены от уплаты за жилищно-коммунальные услуги.
- К льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, музейные работники.
Отдельные категории пенсионеров могут пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это право предоставляется представителям определенных профессий.
Кого государство освобождает от уплаты коммуналки?
В Украине есть категории пенсионеров, которые могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Такое право предоставляется жителям сел, которые ранее работали в бюджетной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
К таким льготным категориям относятся бывшие учителя, врачи, фармацевты, библиотекари, агрономы, музейные работники и другие специалисты, которые работали в государственных или коммунальных учреждениях.