Жодної копійки за комуналку: кого з пенсіонерів держава звільнила від сплати

Окремі категорії пенсіонерів можуть користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Це право надається представникам певних професій.

Кого держава звільняє від сплати комуналки?

В Україні є категорії пенсіонерів, які можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Таке право надається жителям сіл, котрі раніше працювали у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, музейні працівники та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.

