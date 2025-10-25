25 жовтня, 09:03
Жодної копійки за комуналку: кого з пенсіонерів держава звільнила від сплати
Основні тези
- Пенсіонери, які раніше працювали у бюджетній сфері в селах, звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги.
- До пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, музейні працівники.
Окремі категорії пенсіонерів можуть користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Це право надається представникам певних професій.
Кого держава звільняє від сплати комуналки?
В Україні є категорії пенсіонерів, які можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги. Таке право надається жителям сіл, котрі раніше працювали у бюджетній сфері, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Соціальна пенсія: хто та як може її отримати у 2025 році
До таких пільгових категорій належать колишні вчителі, лікарі, фармацевти, бібліотекарі, агрономи, музейні працівники та інші спеціалісти, які працювали у державних або комунальних установах.