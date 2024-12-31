Освободили от налога и не только: какие льготы доступны украинским пенсионерам
31 декабря 2024, 18:27Читати новину українською
Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. В частности, лиц, вышедших на пенсию по возрасту, освободили от уплаты налога.
Какой налог могут не платить пенсионери
Пенсионеров в Украине освободили от уплаты земельного налога, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.
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Льготы действуют, если участок лица соответствует таким лимитам:
- участок до 0,01 гектара определен для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
На какие еще льготы имеют право украинские пенсионеры
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в определенных видах транспорта. Эта льгота действует и на пригородный железный транспорт (электрички). Также пенсионерам предоставляется право на:
- оформление субсидии, если они хотят уменьшить размер своей коммуналки;
- бесплатные или с большой скидкой юридические услуги.
Обратите внимание! Пенсионеры должны иметь при себе пенсионное удостоверение для подтверждения права на льготы.