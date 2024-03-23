10 пенсий за раз: кто из украинцев имеет право на такую выплату

Некоторые граждане имеют право получить единовременную выплату в размере 10 пенсионных окладов. Это, в частности, работники государственных и коммунальных учреждений.

Кто имеет право на 10 пенсий

Право на получение такой помощи закреплено в постановлении Кабмина, а также в законе "О пенсионном обеспечении". 10 кратный оклад можно получить при условии наличия необходимого страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

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В перечень учреждений, чьи сотрудники могут получить выплату, относятся:

Общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

Межшкольные учебно-производственные комбинаты;

Детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические училища;

Дошкольные учебные заведения всех типов;

Внешкольные учебные заведения.

Условия для выплаты

Для получения единовременной выплаты важно, что на момент достижения пенсионного возраста лицо должно было работать в учреждениях или организациях, принадлежащих к государственной или коммунальной форм собственности, и занимать должности, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

! Пенсионер имеет право на единовременную выплату только в случае, если ранее не получал никакой пенсии.

Кроме того, при определении права на пенсию за выслугу лет, предусмотрена возможность суммирования стажа, приобретенного во время работы в образовательных, медицинских и социальных учреждениях, указанных в перечне, соответствующих установленным критериям.

Кто получит большую пенсию в апреле

Пенсии лиц, старше 65 лет и имеющих полный страховой стаж, испытывают рост в апреле, благодаря повышению минимальной зарплаты. Сейчас минимальная гарантированная пенсионная выплата для таких граждан составляет 2 840 гривен, но с первого апреля она увеличится до 3 200 гривен.

! Согласно законодательству Украины, минимальная пенсия для этой категории граждан не может быть ниже 40% от официально установленного размера минимальной зарплаты в стране.

Минимальная зарплата в Украине с 1 апреля вырастет с текущих 7 100 гривен до 8 000 гривен.