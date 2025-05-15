Помощь от ООН для украинцев: кто может получить более 10 тысяч гривен
- Украинцы, которые пострадали из-за военных действий, могут оформить помощь 3,6 тысячи гривен на человека от ООН за три месяца.
- Обратиться за помощью можно в городе Днепр, а детали уточнить через горячую линию или электронную почту фонда.
Некоторые украинцы смогут получить помощь от ООН. Речь идет о 10,8 тысячи гривен.
Кто может получить деньги от ООН
Каждый человек может рассчитывать на 3,6 тысячи гривен за три месяца, передает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН в Telegram.
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Помощь предусмотрена для людей, которые в течение последних 30 дней до момента обращения:
- пострадали из-за обстрела и их постоянное жилье повреждено;
- место жительства которых стало непригодным для жизни из-за военных действий;
- домохозяйство остается в привычном месте проживания, но не способно справиться с ростом
- расходов и потенциальной потерей дохода из-за события, связанного с военными действиями;
- эвакуировались из общин, где объявлена обязательная эвакуация;
- потеряли близкого человека - члена домохозяйства;
- член домохозяйства был госпитализирован или нуждается в лечении из-за вреда, нанесенного в связи с военными действиями;
- информацию о которых Фонду в верифицированных списках эвакуированных или пострадавших предоставила местная власть.
Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 гривен на человека и покрывает трехмесячный период,
– говорится в сообщении.
Как получить деньги
Если лицо эвакуировалось или самоэвакуировалось за последние 30 дней, или его имущество пострадало в результате обстрела за последние 30 дней, следует обратиться на консультацию относительно предоставления денежной помощи от УВКБ ООН по адресу: город Днепр, улица Половицкая, 9 (возле театра оперы и балета) с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.
Детали относительно получения выплаты можно уточнить с помощью звонка или письма на электронную почту:
- горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00);
- электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.
Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи,
– отмечают на сайте фонда.
Важно! Код CVV не нужен и работники Фонда не должны его требовать.