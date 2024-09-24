Помощь на погребение: кто может ее получить и в каком размере

Когда человек умирает, его родственники могут получить денежную помощь на погребение. Это происходит в отдельных случаях, в определенном объеме, отличающемся для гражданских и военных пенсионеров.

Какой размер пособия на погребение

Помощь на погребение гражданских пенсионеров достигает двух месячных пенсий, которые человек получал на момент смерти, сообщают на портале Дія.

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Если речь идет о военных пенсионерах, то начисление помощи исчисляется в размере трех месячных пенсий.

Важно! Выплата на погребение военного пенсионера не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сегодня такой прожиточный минимум 3 028 гривен.

То есть государство гарантированно должно выплатить на погребение для военного пенсионера 15 140 гривен. При этом помощь на погребение не осуществляется, если погребение было осуществлено за счет государства.

Документы, необходимые для получения помощи

Заявление о выплате помощи. Документ, подтверждающий регистрационный номер налогоплательщика (кроме тех, кто отказался от него по религиозным убеждениям и имеет соответствующую отметку в паспорте). Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о смерти. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти (форма № 14) или справка о смерти пенсионера. Если смерть произошла за границей, необходимо подать свидетельство о смерти или другой документ, выданный соответствующим органом иностранного государства.

Важно! Так, помощь не выплачивается, если погребение пенсионера осуществлено за счет государства.