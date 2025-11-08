Пенсионеры могут потребовать пересчитать им выплаты: три причины, о которых молчат

Пенсионеры имеют право требовать пересмотра своей пенсии. Юристы отмечают, что существуют три ключевых законных основания для такого перерасчета, на которые стоит обратить внимание каждому.

Когда украинцы могут требовать перерасчета пенсии?

Пенсионеры в Украине имеют право требовать перерасчета пенсии даже после ее назначения, пишет 24 Канал со ссылкой на портал "Юристи.ua".

Существуют несколько причин, по которым пенсионеры могут обратиться за пересмотром своих выплат:

Недоучет стажа или дохода. Если при назначении пенсии не учли полностью весь рабочий стаж или фактические доходы, можно предоставить соответствующие документы, и пенсия будет пересчитана. Новые доплаты и надбавки. Они актуальны для военных, участников боевых действий, лиц с почетными званиями и других категорий, которые имеют право на дополнительные выплаты. Назначение пенсии после потери кормильца. В таком случае пенсионные выплаты пересматривают, чтобы обеспечить семью надлежащей поддержкой в соответствии с законом.

Есть ли перерасчет пенсии работающим пенсионерам?

Как объясняют в Пенсионном фонде, если пенсионер продолжал работать после назначения пенсии, ее могут пересчитать:

с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после предыдущего перерасчета;

если же стажа меньше, то перерасчет проводят не ранее чем через два года.

Обратите внимание! Перерасчет осуществляется на основе заработка, с которого исчислялась пенсия, или с учетом дохода, полученного после назначения/предварительного перерасчета.

Пенсия пересчитывается с первого числа месяца, когда пенсионер подал заявление со всеми документами до 15 числа включительно, или с первого числа следующего месяца, если заявление подано после 15 числа.

Что известно о пенсиях в Украине: коротко о главном