Сколько надо страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Время выхода на заслуженный отдых зависит от того, какое количество стажа приобрело лицо.

Какой минимум стажа нужно приобрести в 2024 году

Минимум стажа, который нужно приобрести, зависит от возраста лица. Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в этом году нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.

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Для другого возраста требования следующие:

чтобы уйти на пенсию в 63 года будет достаточно иметь 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

До 2028 года количество необходимого стажа для того, чтобы уйти на пенсию, будет расти. Речь идет о показателях для выхода на заслуженный отдых в 60 и 63 года. Для 65 лет минимальное значение 15 лет будет оставаться неизменным.

Чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет минимумы будут такие:

в 2025 году нужно будет приобрести не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 лет;

в 2028 году – 35 лет.

В 63 года: