Сколько надо накопить стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году

В Украине выйти на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста установлен свой минимум стажа, который нужно приобрести.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

Если лицо не приобрело достаточное количество стажа, оно может выйти на пенсию позже сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом году, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет нужно иметь минимум 32 года страхового стажа. Для других возрастных цензов нормы такие:

чтобы уйти на пенсию в 63 года необходимо иметь не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Будут ли поднимать пенсионный возраст в Украине

В Украине не планируют поднимать пенсионный возраст. Однако минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 лет ежегодно будут увеличиваться. Для 65 лет, пока что, изменения не предусматриваются.

Как вырастет минимальный показатель стажа для 60 лет:

в 2026 году нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для 63 лет минимум изменится так: