Тысяча гривен для пенсионеров: кто имеет право на доплату

В ноябре 2024 года часть пенсионеров получит денежную доплату в размере почти тысячи гривен. Однако, эта доплата предназначена для граждан, которые соответствуют нескольким критериям

Кто может получить доплату в тысячу гривен

Право на доплаты закреплено в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующем решении правительства. Эта доплата является ежемесячной, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Для получения надбавки к пенсии граждане должны соответствовать следующим критериям:

достичь возраста 80 лет и более;

проживать самостоятельно;

нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

При этом, необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена официальными медицинскими справками.

Обратите внимание! Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на эту доплату.