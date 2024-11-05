Хто може отримати доплату в тисячу гривень

Право на доплати закріплено в законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та відповідному рішенні уряду. Ця доплата є щомісячною, передає 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Для отримання надбавки до пенсії громадяни повинні відповідати таким критеріям:

досягти віку 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

При цьому, необхідність регулярного стороннього догляду повинна бути підтверджена офіційними медичними довідками.

Зверніть увагу! Якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, вона не має права на цю доплату.