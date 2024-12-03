Кто сможет получить 1000 гривен от государства зимой

"Тысячу Зеленского" смогут получить все украинцы. Средства будут предоставляться в рамках программы "еПоддержка".

Куда можно будет потратить эти деньги

"Тысяча Зеленского" будет начислена на карту "Национального кэшбэка". То есть, оплатить таким образом можно будет ограниченный перечень товаров и услуг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Юлия Свириденко Министр экономики Украины В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.

Эти средства можно будет потратить на:

благотворительность (например, донат для ВСУ);

покупку военных облигаций;

оплату медицинских и ветеринарных услуг;

образование;

развлечения;

спорт и так далее.

Заявки на получение этой помощи будут приниматься до 31 декабря 2024 года. Деньги можно будет потратить до конца февраля 2025 года.

Обратите внимание! Деньги смогут получить только те украинцы, которые находятся на территории Украины.