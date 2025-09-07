С сентября в Украине вступят в силу новые правила пользования общественным транспортом. Государство расширяет круг граждан, которые смогут воспользоваться льготами на проезд.

Кому предоставят право бесплатно пользоваться транспортом в Киеве?

В течение летних каникул школьники Киева оплачивали проезд на общих основаниях. Но с началом нового учебного года они снова смогут пользоваться правом на бесплатные поездки. Об этом сообщили на официальном портале города, рассказывает 24 Канал.

Интересно "Пакет школьника": может ли не малообеспеченная семья оформить деньги

Аналогичная норма касается и курсантов высших военных учебных заведений: в летний период они оплачивали проезд самостоятельно, а с сентября возвращаются к льготным условиям.

Кто еще может еще не платить за проезд?

Льготный проезд распространяется на пенсионеров, участников боевых действий и другие категории граждан, которые имеют официальное право на бесплатное пользование транспортом.

Они могут ездить городскими автобусами, троллейбусами, трамваями, а также пригородными электричками.

Важно! Для подтверждения права на льготу необходимо иметь соответствующее удостоверение: пенсионное, участника боевых действий или другое. В ряде городов дополнительно действует требование оформления электронного льготного билета.

Что еще известно о льготах в Украине: коротко о главном