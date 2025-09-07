Кому предоставят право бесплатно пользоваться транспортом в Киеве?
В течение летних каникул школьники Киева оплачивали проезд на общих основаниях. Но с началом нового учебного года они снова смогут пользоваться правом на бесплатные поездки. Об этом сообщили на официальном портале города, рассказывает 24 Канал.
Аналогичная норма касается и курсантов высших военных учебных заведений: в летний период они оплачивали проезд самостоятельно, а с сентября возвращаются к льготным условиям.
Кто еще может еще не платить за проезд?
Льготный проезд распространяется на пенсионеров, участников боевых действий и другие категории граждан, которые имеют официальное право на бесплатное пользование транспортом.
Они могут ездить городскими автобусами, троллейбусами, трамваями, а также пригородными электричками.
Важно! Для подтверждения права на льготу необходимо иметь соответствующее удостоверение: пенсионное, участника боевых действий или другое. В ряде городов дополнительно действует требование оформления электронного льготного билета.
Что еще известно о льготах в Украине: коротко о главном
В Украине отдельные категории граждан могут получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 25% до 100%. К ним относятся дети войны, многодетные семьи, участники боевых действий и другие льготники.
Для оформления скидки необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, подав паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право на льготу.