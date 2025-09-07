Кому нададуть право безкоштовно користуватись транспортом у Києві?

Упродовж літніх канікул школярі Києва оплачували проїзд на загальних підставах. Та з початком нового навчального року вони знову зможуть користуватися правом на безкоштовні поїздки. Про це повідомили на офіційному порталі міста, розповідає 24 Канал.

Аналогічна норма стосується і курсантів вищих військових навчальних закладів: у літній період вони оплачували проїзд самостійно, а з вересня повертаються до пільгових умов.

Хто ще може ще не платити за проїзд?

Пільговий проїзд поширюється на пенсіонерів, учасників бойових дій та інші категорії громадян, які мають офіційне право на безкоштовне користування транспортом.

Вони можуть їздити міськими автобусами, тролейбусами, трамваями, а також приміськими електричками.

Важливо! Для підтвердження права на пільгу необхідно мати відповідне посвідчення: пенсійне, учасника бойових дій чи інше. У низці міст додатково діє вимога оформлення електронного пільгового квитка.

Що ще відомо про пільги в Україні: коротко про головне