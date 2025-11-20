Ни доллар, ни евро: почему гривна сейчас выгоднее иностранной валюты

Несмотря на традиционное стремление украинцев покупать валюту, гривна сейчас может быть значительно выгоднее для сбережений. Дело в том, что разница между доходностью гривневых и валютных депозитов достигает более чем в десять раз. Кроме того, гривневые депозиты как минимум гарантируют сохранение покупательной способности вложенных средств.

Стоит ли украинцам скупать валюту?

Сравнивая доходность гривневых и валютных вкладов, разница довольно ощутима – в 12 раз выше доходность именно гривневых депозитов, передает 24 Канал со ссылкой на вице-президента Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Читайте также "Черная пятница" и отключение света: как это повлияет на рынок депозитов

Мамедов приводит пример:

вклад сроком на 1 год на сумму 20 тысяч гривен по средней ставке 14,5% с учетом налогов даст чистый доход более 2 тысяч гривен,

зато если на эту сумму приобрести доллары по условному курсу 43 гривны за доллар, то получится где-то 465 долларов. Разместив эти средства на долларовый депозит сроком на 1 год под среднюю ставку 1,2% годовых, то доход составит 5,58 доллара, а после уплаты налогов – только около 4 долларов.

Если же говорить о скупке валюты, то к этому нужно подходить взвешенно. Те гривны, которые не будут работать, рано или поздно потеряют свой вес.

Понимаем, что традиционное внимание граждан к наличной валюте связано с несколькими факторами: от привычки, что валюта является чем-то гарантированным (ассоциативным "золотом"), до бытовых нужд – например, переводами близким за границу. Однако стоит помнить, что инфляция есть и в США, и в ЕС, то есть ни доллар, ни евро не защищены полностью от инфляционных потерь. Итак, со временем любые наличные средства могут потерять часть своей стоимости,

– говорит Мамедов.

Обратите внимание! По данным НБУ, по состоянию на 20 ноября, официальный курс доллара составляет 42,09 гривны, а в обменниках, по данным finance.ua, курс обмена валюты – 41,78 гривны, а курс покупки валюты – 42,32 гривны.

Почему важно диверсифицировать сбережения?

Как объясняет банкир Мамедов, наиболее взвешенным решением по сбережению является диверсификация, то есть хранить средства равными частями в разных валютах, в том числе и на депозитах. Пропорция может быть почти одинаковой.

Украинские банки заинтересованы в росте доверия к национальной валюте. Есть все основания переключить внимание с валюты на гривневые инструменты сбережения,

– добавляет господин Сергей.

В то же время стоит помнить, что любое решение следует принимать в соответствии с индивидуальными потребностями и краткосрочных планов.

