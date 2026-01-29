"Видим положительную динамику": Кулеба рассказал о ситуации с теплом и светом в Киеве
- В Киеве и Киевской области наблюдается положительная динамика в энергетике, уменьшены случаи полных отключений электроэнергии.
- Без тепла остаются более 900 жилых домов в Украине, из которых 613 в Киеве, но ведутся работы для восстановления теплоснабжения.
Ситуация в энергосистеме Украины после российских обстрелов до сих пор остается сложной. Однако в Киеве и Киевской области наблюдается положительная динамика.
Какова ситуация со светом в Украине?
Об этом рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Положительная динамика в том, что постепенно мы отходим от полного отключения электроэнергии и можем переходить к определенному планированию,
– отметил министр.
По его словам, почти везде энергетикам удалось выйти из экстренных отключений на графики поставки электроэнергии для населения. Однако Кулеба предупредил, что графики пока действуют достаточно жесткие.
В то же время прифронтовые регионы сейчас находятся в особенно сложном положении.
Какова ситуация с отоплением?
На сегодня, по информации министра, без отопления в целом по Украине остаются более 900 жилых домов. Большинство из них – в Киеве.
- У Киевской городской военной администрации сообщили, что на утро 29 января, в столице без тепла было 613 многоэтажек.
- За минувшие сутки коммунальные службы и энергетики смогли восстановить теплоснабжение еще для 124 домов.
Создан план ремонтных работ, который контролирует не только киевская власть, но и специальный штаб под председательством первого вице-премьера Дениса Шмыгаля. Мы ежедневно проводим заседания, чтобы разбираться, что происходит в Киеве с теплом, и найти решение, как быстрее вернуть это тепло людям,
– подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что многоэтажки, где сейчас не могут восстановить подачу тепла, пытаются максимально обеспечить электричеством, чтобы компенсировать отсутствие отопления.
Важно! Дополнительно правительство работает над решением о начислении и оплате услуг за "коммуналку" для жителей Киева в январе 2025 года.
Какая ситуация в энергосистеме 29 января?
По информации Минэнерго, по всей Украине 29 января действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для предприятий и бизнеса введены ограничения мощности. В ряде областей дополнительно применяют аварийные обесточивания. Такие меры необходимы, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы после новых атак.
Основной причиной дефицита электроэнергии стали ночные удары по электростанциям, подстанциях и сетях передачи и распределения. Последствия обстрелов до сих пор ликвидируют, поэтому система работает с ограничениями.
Отдельно проблемы вызвала непогода. Из-за повреждения линий электропередач без света остаются более полутысячи населенных пунктов в нескольких областях, в частности Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.