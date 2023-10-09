Вступление в ЕС: Кулеба ответил, станет ли препятствием агросектор Украины

Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Его агрополитика вызывает много нареканий внутри самого Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел. Дмитрий Кулеба ответил, станет ли агросектор Украины препятствием для вступления в ЕС.

Обратите внимание Решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС будет в декабре, – источник

"Не вижу никакого риска"

Кулеба отметил, что дискуссии по сельскому хозяйству действительно будут самыми трудными во время переговоров. Внутри Союза много нареканий на его агрополитику. Впрочем, речь идет не только о реформе процедур, но и реформе политик.

Министр предположил, что возможно агрополитику ЕС придется менять не только под давлением внутренних факторов, но и перспективы членства Украины.

Но я не вижу никакого риска, чтобы тема сельского хозяйства стала помехой на пути Украины к членству в ЕС. Будут найдены решения,

– подчеркнул Кулеба.

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Как сельское хозяйство Украины становится ближе к ЕС

Недавно заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что наше сельское хозяйство становится ближе к ЕС. Украина пытается использовать самые современные технологии и помогающие развитию.

Мне очень жаль, когда кто-то пытается умалять роль украинского сельского хозяйства, говоря, что оно не отвечает требованиям ЕС. Это не так,

– подчеркнул Качка.

Торговый представитель отметил важность обеспечить параллельную интеграцию сельского хозяйства вместе с запуском переговоров о вступлении. Также добавил, что Украина уже добивается успехов.

Наше государство закупило много посевных материалов, средств защиты растений из Европейского Союза.

Многие вещи в ежедневном производстве мяса базируются на технологиях ЕС. Мы импортируем много продуктов питания из ЕС, а также экспортируем. Поэтому мы уже интегрируемся быстрыми темпами, не только с точки зрения классической торговли, но и с точки зрения цепей снабжения,

– сказал Тарас Качка.

Замминистра подчеркнул, что Украина не имеет "плана Б", кроме вступления в ЕС. Добавил, что в какой-то степени наше сельское хозяйство помогает достичь целей аграрной политики ЕС, которые некоторые игроки внутри Союза считают обременительными.

Тарас Качка сообщил, что Украина поставила на паузу иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии. Он отметил, что в настоящее время Киев вместе с приграничными странами и ЕС ищет совместное решение.