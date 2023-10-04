Об этом корреспондентке 24 Канала в комментарии заявил высокопоставленный чиновник Европейского Союза на условиях анонимности. Он также отметил, что рекомендации от Комиссии очень важны для лидеров.

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Дискуссии о расширении сейчас не происходит. Дискуссия будет в декабре, и решение соответственно будет принято в декабре на основе отчета Комиссии,

– сказал собеседник.

К слову, издание Politico 3 октября также заявило, что ЕС планирует объявить о начале переговоров по вступлению Украины до декабря 2023 года. Наша страна получила статус кандидата на членство в июне, поэтому теперь Еврокомиссия должна изучить, насколько государство отвечает условиям вступления. Также европейским лидерам необходимо проанализировать, насколько Украина соответствует условиям вступления.

Ожидается, что соответствующий отчет Еврокомиссии должен быть обнародован в ноябре 2023 года. После его публикации комиссия может сделать заявление и пригласить Украину для вступления в Европейский Союз. Как утверждают источники Politico, не все страны-члены ЕС охотно воспринимают такое развитие событий, однако "политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли этому противостоять".

Чтобы присоединиться к ЕС, Украина должна выполнить 7 пунктов, определенных Еврокомиссией. Но источники утверждают, что если наше государство не выполнит все требования, то в Евросоюзе все равно могут сделать определенное заявление, которое станет началом переговоров о вступлении, поэтому юридическое решение о присоединении Украины к ЕС может быть принято до начала 2024 года.

Когда Украина будет готова к членству в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Politico заявил, что Украина в следующие 2 года будет полностью готова к членству в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что сейчас наше государство прилагает все усилия, чтобы обеспечить полноценное членство.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина не согласится на второстепенный статус во взаимодействии с другими странами.

Мы хотим стать полноценным членом Евросоюза, потому что сегодня Украина является единственной страной в мире, которая платит за свою европейскую перспективу столь большую цену. Ни одна страна, претендовавшая на вступление, не имела столь большой поддержки целого общества, как Украина (90%),

– заявил Шмыгаль.