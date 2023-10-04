Глава Европейского Совета объяснил в интервью, что обе стороны должны выполнить поставленные перед ними задачи. Перед этим издание Politico писало, что Европейский Союз планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до декабря 2023 года.

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Что заявил глава Евросовета о вступлении Украины в ЕС

Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают домашнее задание,

– заявил Шарль Мишель.

По его словам, Украина и другие страны-кандидаты должны:

провести реформы;

бороться с коррупцией;

выполнить требования по модернизации законодательства.

"Также ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, какие наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений", – заявил Шарль Мишель.

По его словам, процесс реформирования Европейского Союза не будет лёгким, однако пояснил, что в ЕС не могут больше терять время. Ведь государства Западных Балкан 20 лет ждали вступления в ЕС, поэтому там сейчас усиливается влияние России и Китая.

Шарль Мишель заверил, что в их интересах преуспевающая и безопасная Украина.

Их (украинское – 24 Канал) недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит к ЕС. И скоро, не когда-нибудь. Делая это, ЕС также доказал бы, что он способен к геополитическим действиям,

– заверил чиновник.

По его словам, ранее Китай и США серьезно относились к ЕС только в вопросах торговли, но не в сфере геополитических вопросов. Однако сейчас это меняется.

Ведь то, что страны ЕС быстро договорились о жестких санкциях против России, удивило весь мир и даже Путина. Более того, по его словам, вряд ли кто-то ожидал, что именно Европейский Союз первым начнет поставлять Украине оружие.

Вступление Украины в ЕС: коротко