Глава Європейської Ради пояснив у інтерв'ю, що обидві сторони мають виконати поставлені перед ними завдання. Перед цим видання Politico писало, що Європейський Союз планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня 2023 року.
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Що заявив глава Євроради про вступ України в ЄС
Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять домашнє завдання,
– заявив Шарль Мішель.
За його словами, Україна та інші країни-кандидати повинні:
- провести реформи;
- боротися з корупцією;
- виконати вимоги щодо модернізації законодавства.
"Також ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети та на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", – заявив Шарль Мішель.
За його словами, процес реформування Європейського Союзу не буде легким, проте пояснив, що в ЄС не можуть більше втрачати час. Адже держави Західних Балкан 20 років чекали на вступ до ЄС, тому там зараз там посилюється вплив Росії та Китаю.
Шарль Мішель запевнив, що у їхніх інтересах процвітаюча та безпечна Україна.
Їхній (український – 24 Канал) нещодавній опір Росії показав, що Україна належить до ЄС. І скоро, не колись. Роблячи це, ЄС також довів би, що він здатний до геополітичних дій,
– запевнив посадовець.
За його словами, раніше Китай та США серйозно ставились до ЄС тільки щодо питань торгівлі, однак не у сфері геополітичних питань. Проте наразі це змінюється.
Адже те, що країни ЄС швидко домовилися про жорсткі санкції проти Росії здивувало весь світ і навіть Путіна. Ба більше, за його словами, навряд чи хтось очікував, що саме Європейський Союз першим почне постачати Україні зброю.
Вступ України до ЄС: коротко
- 28 лютого 2022 року Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в Європейський Союз.
- Вже 17 червня ЄС рекомендував надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу. Саме тоді назвали сім умов для початку переговорів про вступ. Деякі Україна вже виконала.
- Віцепрем'єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Київ вже виконав рекомендації щодо судочинства та законодавства про медіа, організував конкурс в Конституційний суд за участі міжнародних експертів, ухвалив низку системних законів рамках антиолігархічного процесу. Ба більше, вона запевнила, що цей процес триває.
- 2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2023 року Україна зможе вийти на переговори щодо членства в ЄС. Згодом видання Politico написало з посиланням на європейських дипломатів, що про початок переговорів щодо вступу України у ЄС можуть оголосити вже до грудня 2023 року.