Глава Європейської Ради пояснив у інтерв'ю, що обидві сторони мають виконати поставлені перед ними завдання. Перед цим видання Politico писало, що Європейський Союз планує оголосити про початок переговорів про вступ України до грудня 2023 року.

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Що заявив глава Євроради про вступ України в ЄС

Україна може приєднатися до Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони зроблять домашнє завдання,

– заявив Шарль Мішель.

За його словами, Україна та інші країни-кандидати повинні:

провести реформи;

боротися з корупцією;

виконати вимоги щодо модернізації законодавства.

"Також ЄС необхідно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти разом, які наші пріоритети та на що ми хочемо витрачати гроші. І нам необхідно прискорити процеси ухвалення рішень", – заявив Шарль Мішель.

За його словами, процес реформування Європейського Союзу не буде легким, проте пояснив, що в ЄС не можуть більше втрачати час. Адже держави Західних Балкан 20 років чекали на вступ до ЄС, тому там зараз там посилюється вплив Росії та Китаю.

Шарль Мішель запевнив, що у їхніх інтересах процвітаюча та безпечна Україна.

Їхній (український – 24 Канал) нещодавній опір Росії показав, що Україна належить до ЄС. І скоро, не колись. Роблячи це, ЄС також довів би, що він здатний до геополітичних дій,

– запевнив посадовець.

За його словами, раніше Китай та США серйозно ставились до ЄС тільки щодо питань торгівлі, однак не у сфері геополітичних питань. Проте наразі це змінюється.

Адже те, що країни ЄС швидко домовилися про жорсткі санкції проти Росії здивувало весь світ і навіть Путіна. Ба більше, за його словами, навряд чи хтось очікував, що саме Європейський Союз першим почне постачати Україні зброю.

Вступ України до ЄС: коротко