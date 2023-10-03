У понеділок 2 жовтня, за словами Володимира Зеленського, був дуже "євросоюзівський" день. Президент оголосив, що до кінця року Україна зможе вийти на переговори щодо членства в ЄС.

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Що відомо наразі

Тепер це підтверджується: дипломати на правах анонімності припускають, що до грудня Європейська Рада ухвалить рішення про початок переговорів з Україною.

У червні наша держава отримала статус кандидата на членство в ЄС, тож тепер Єврокомісія вивчить, наскільки ми відповідаємо умовам для вступу і чи виконуємо всі рекомендації. Цей має звіт про прогрес вийде в листопаді.

Джерела Politico говорять: після звіту комісія, можливо, зробить заяву, в якій запросить Україну до політичної сім'ї європейських народів. Не всім країнам – членам Євросоюзу це сподобається, але "політичний тиск навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі держави-члени могли цьому протистояти".

Щоб вступити в ЄС, Україна має виконати сім пунктів, визначених Єврокомісією. Але, імовірно, "позитивний сигнал" буде і в тому випадку, якщо до саміту в грудні наша держава не встигне реалізувати намічене. Це може бути певна заява, яка покладе початок переговорам. Юридичне рішення про прийом України може бути ухвалене до початку 2024 року.

Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди про початок переговорів,

– цитує дипломатів видання.

Прогрес України у виконанні семи пунктів називають обнадійливим.

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Українські чиновники впевнені в успіху

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що консенсус щодо членства України в ЄС точно є і наш вступ – лише питання часу. На його переконання, проведення в Києві засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС є більш ніж красномовним. Слід указати, що Рада міністрів засідала за межами Євросоюзу вперше.