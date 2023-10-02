За словами президента, сьогодні дуже "євросоюзівський" день. В умовах війни, яку Україна веде проти Росії, це дуже символічно.

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Про що говорив Зеленський

Відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання і як будуть вирішуватися, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу,

– акцентував голова держави.

Він підкреслив, що такий виїзний формат Рада у закордонних справах Євросоюзу практикує уперше. Це перше засідання за межами ЄС, але Зеленський назвав його таким, що відбулося поза межами Євросоюзу лише формально. Таким чином президент висловив упевненість, що Україна увійде у Європейський Союз як повноправний член.

Зустріч, за його словами, була продуктивною, змістовною і, що важливо, в інтересах усієї Європи. Україна боронить ті принципи, які покладено в основу європейської єдності, тож має і політично долучитися до кола європейських народів.

Сьогодні ми говорили, зокрема, про повноправне приєднання України до ЄС. Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії,

– каже Зеленський.

Із європейськими чиновниками обговорили і необхідність перекрити лазівки, через які росіяни обходять санкції, говорили про експорт зерна та безпеку в Чорному морі, посилення ППО.

Двосторонні зустрічі лідера держави

Президент України провів зустрічі з верховним комісаром з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем і з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії паном Таяні. Він подякував Боррелю "за щиру й добру віру в Україну, за незмінну підтримку".

Із Джорджі Мелоні, міністром закордонних справ Італії, підписали угоду про відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Данія відкриє в Миколаєві відділення свого посольства. За словами Зеленського, "це взірцевий приклад патронату над відбудовою регіону й абсолютно ефективний шлях до реалізації наших домовленостей із пані прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен".

Із міністром оборони Естонії обговорили продовження співпраці. Ця країна надала вже 16 оборонних пакетів.

У телефонній розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн говорили про політичну взаємодію, шляхи солідарності у Європі та експорт українського зерна. Як зауважив президент, "дуже важливо, щоб усі у Європі однаково дотримувалися європейських норм і не порушували укладених угод".

З прем'єр-міністром Іспанії Санчесом обговорили міжнародні заходи. Ця країна буде головувати в Раді ЄС.

Очільник нашої держави підкреслив: міжнародне право переможе, а допомога Україні – це внесок у глобальну безпеку. Коли Росія програє, то програє сама ідея агресії.

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Подяка українським захисникам від президента

І ще одна подяка. Наші воїни. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Виговського, наша славетна "Сімдесятдев'ятка" ДШВ та 128-ма окрема бригада Сил тероборони – дякую вам, воїни, за надзвичайно стійку та ефективну оборону в районах Урожайного, Мар'їнки, Старомайорського. Ви – справжня сила України. Молодці!

– підсумував Зеленський.

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