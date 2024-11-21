Путін не зацікавлений у мирних перемовинах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Європейського союзу Петера Стано під час брифінгу.

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Як відреагував ЄС на дії Росії

Ми, безумовно, відстежуємо повідомлення про те, що Росія скористалася міжконтинентальною балістичною ракетою проти цілі або цілей в Україні... Очевидно, що така атака або атаки могли б стати чіткою ознакою ескалації зі сторони Путіна,

– заявив він.

За його словами, європейські країни неодноразово отримували очевидні сигнали про наміри Кремля загострити ситуацію. Володимир Путін розпочав цю ескалацію, організувавши продовольчу та енергетичну кризу.

Зараз же диктатор намагається використовувати голод і зиму як інструменти тиску, здійснюючи атаки на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру України за допомогою безпілотників, керованих бомб і ракет. Триває терор мирного населення.

"Він (Путін, – ред.) знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії. Він привів північнокорейських солдатів на європейську землю. Все це є чіткою ознакою його бажання до ескалації, а не волі знайти шляхи до миру", – додав він

Нагадаємо, Росія вкотре здійснила атаку на Україну, за даними моніторингових каналів, новою російською ракетою РС-26 "Рубеж" середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що еквівалентно трьом ракетам "Іскандер-М".