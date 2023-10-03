Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зауваживши, що не потрібно надмірно драматично сприймати ситуацію у світі. Також не варто інтерпретувати, що події у світі буцімто свідчать про зменшення підтримки України.

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Немає нічого драматичного

Як наголосив Гладких, немає нічого страшного в тому, що на дострокових парламентських виборах у Словаччині перемогла партія колишнього прем'єра Роберт Фіцо, якого називають проросійським.

Вони не назбирали достатньо голосів, щоб одноосібно формувати коаліцію. Тому будуть змушені долучати до себе інші партії, що може знівелювати певні питання та погляди. Також може сформуватися альтернативне ядро з інших партій.

Навіть якщо коаліцію сформує Фіцо, то, впевнений, це не призведе до чогось драматичного. Словаччина – член НАТО та ЄС. Вони будуть озиратися на позицію утворень, частиною яких вони є,

– зауважив Гладких.

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У Сполучених Штатах також нічого екстраординарного не відбувається. Там йде бюджетний процес. І кожного року навколо нього тривають гарячі політичні суперечки. А різні російські пропагандисти намагаються сформувати враження, ніби Штати вже не будуть підтримувати Україну.

Впевнений, що ми побачимо там підтримку України в обсягах, яка не менша за попередні. Російські пропагандисти намагаються розкачати тему, що США вже не підтримують Україну. Це спроба видати бажане за дійсне. Нам треба до цього адекватніше ставитися,

– підкреслив Гладких.

Ситуація з Польщею аналогічна. Звісно, і Україна турбується за власних фермерів, і Польща за власних. Однак питання загрози від Росії є значно пріоритетнішим. І зрештою такі сварки відходитимуть на інших план. Тому панікувати не треба.

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