Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что не нужно чрезмерно драматично воспринимать ситуацию в мире. Также не стоит интерпретировать, что события в мире якобы свидетельствуют об уменьшении поддержки Украины.

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Нет ничего драматического

Как отметил Гладких, нет ничего страшного в том, что на досрочных парламентских выборах в Словакии победила партия бывшего премьера Роберт Фицо, которого называют пророссийским

Они не собрали достаточно голосов, чтобы единолично формировать коалицию. Поэтому будут вынуждены приобщать к себе другие партии, которые могут нивелировать определенные вопросы и взгляды. Также может сформироваться альтернативное ядро из других партий.

Даже если коалицию сформирует Фицо, то, уверен, это не приведет к чему-либо драматичному. Словакия – член НАТО и ЕС. Они будут оглядываться на позицию образований, частью которых они являются,

– заметил Гладких.

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В Соединенных Штатах тоже ничего экстраординарного не происходит. Там идет бюджетный процесс. И каждый год вокруг него продолжаются горячие политические споры. А разные российские пропагандисты пытаются сформировать впечатление, будто Штаты уже не будут поддерживать Украину.

Уверен, что мы увидим там поддержку Украины в объемах, которая не меньше предыдущих. Российские пропагандисты пытаются раскачать тему, что США уже не поддерживают Украину. Это попытка выдать желаемое за действительное. Нам нужно к этому адекватнее относиться,

– подчеркнул Гладких.

Ситуация с Польшей аналогична. Конечно, и Украина беспокоится о собственных фермерах, и Польша о собственных. Однако вопрос угрозы от России значительно приоритетнее. И, наконец, такие ссоры будут отходить на других план. Поэтому паниковать не надо.

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