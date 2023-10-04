Політтехнолог Олег Подорожній сказав 24 Каналу, що це дуже серйозний крок з боку Євросоюзу, який виділяючи дійсно велику суму, хоче вкладати її в Україну, що не входить до складу ЄС.
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Україна наводить містки
Водночас потрібно розуміти, що надання цих 50 мільярдів Україні буде розтягнуто у часі.
Складно спрогнозувати, чи затвердять цю резолюцію. Україна намагається наводити містки та домовлятися з Угорщиною,
– зазначив політтехнолог.
Так, українська влада розглядала можливість скасування санкцій щодо OTP Bank, який працює в Росії та є фактично спонсором війни, яку розв'язала Москва.
Водночас Роберт Фіцо, чия партія перемогла на виборах у Словаччині, використовуючи риторику щодо припинення допомоги Україні, тому що словаки почали жити бідніше.
Однак в Брюсселі мають важелі впливу на позиції Угорщини та Словаччини.
Чи не завадять Угорщина та Словаччина отриманню Україною 50 мільярдів євро від ЄС: дивіться відео
Проте більше занепокоєння викликає не позиція Угорщини та Словаччини, а Польщі. Вона б мала стати лідером у Східній Європі з питань допомоги Україні. Проте зараз стає зрозумілим, що для нас перемовини щодо вступу до Європейського Союзу будуть найскладнішими не через Будапешт та Братиславу, а через Варшаву,
– підкреслив Олег Подорожній.
Саме тому ситуація довкола можливого надання Україні 50 мільярдів євро є складною. Проте, на думку політтехнолога, варто довіриться українській дипломатії та сподіватися, що це питання буде вирішено позитивно щодо інтересів України.
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Що відомо про виділення ЄС коштів для України
- Європарламент 3 жовтня ухвалив резолюцію щодо пропозиції Єврокомісії переглянути бюджет Євросоюзу на 2021 - 2027 роки. Зокрема це стосувалось створення спеціального Українського фонду з його фінансуванням у 50 мільярдів євро.
- За результатами голосування резолюцію підтримали 393 депутати Європарламенту, а були проти неї – 136 депутатів. Решта, 92 – утримались.
- Європарламент вирішив переглянути свій бюджет через наслідки повномасштабного вторгнення Росію на територію України.
- Водночас за словами євродепутата з Польщі Яна Ольбрихта, він з колегами сприяє стабілізуванню ситуації в Україні завдяки новій програмі підтримки, що складається з 50 мільярдів євро, а також зміцнюють економіку ЄС.